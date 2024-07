Artur Jorge enaltece elenco e minimiza pênalti marcado contra o Botafogo

Artur Jorge. Vasco x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Sao Januario. 29 de Junho de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral N.. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - (crédito: Vitor_Silva)

O técnico Artur Jorge preferiu focar no campo e bola, assim evitando falar da arbitragem após a vitória do Botafogo sobre o Cuiabá pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira (3), na Arena Pantanal.

O resultado, aliás, deixa o Glorioso em segundo lugar de forma provisória, já que o Palmeiras joga nesta quinta e poderá passar o time carioca na tabela de classificação. O líder é o Flamengo.

“Vou falar muito mais sobre a partida do que sobre a arbitragem, mas fico feliz que sejam vocês (jornalistas) a tocar no assunto. Até eu ter falado na coletiva anterior, nunca tinha se falado sobre isso, pelo menos direcionado ao Botafogo, mas a interpretação que falamos parece que é sempre direcionada ao resultado. Eu não queria que fosse assim. Queria falar de fatos, quando se justifiquem falar sobre eles. Infelizmente, tem muito disso aqui (no Brasil); tudo que dizemos parece que é para justificar. Volto a dizer que é um lance que vocês devem olhar com mais cuidado. Hoje tivemos uma intervenção do VAR sobre penalidade contra nós; não vou falar mais sobre a questão da arbitragem, e sim sobre a vitória, que foi muito importante para nós”, falou o comandante do Botafogo na entrevista coletiva.

Artur Jorge faz análise da partida

Todavia, Artur Jorge fez uma análise sobre a vitória do Botafogo e exaltou a força do coletivo em seu elenco. Os gols foram de Kauê, o primeiro, enquanto Mateo Ponte fez o da vitória.

“Destaco sempre o coletivo, uma vitória como equipe. Uma vitória em um lugar difícil. Fazemos uma boa campanha com bons resultados. Provamos mais uma vez que somos capazes”, finalizou o técnico.

O Botafogo agora volta a campo no domingo (7), quando enfrenta o Atlético MG no estádio Nilton Santos. Jogo marcado para 20h30 (de Brasília).

