Corinthians quita pendências de FGTS e paga outros atrasados

O Corinthians acertou nesta quinta-feira (4) as pendências com o elenco em relação aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Além disso, o clube pagou salário CLT dos funcionários, incluindo atletas, além dos direitos de imagem até o mês de maio. A informação foi confirmada à ESPN.

A medida acontece um dia após os atacantes Gustavo Silva e Arthur Sousa acionaram a Justiça do Trabalho pedindo rescisão unilateral dos vínculos por atrasos em relação às quantias devidas. Contudo, os dois atletas seguem com contrato com o Timão.

O novo diretor financeiro, Pedro Silveira, disse, inclusive, em coletiva que a prioridade era pagar os jogadores.

Com problemas financeiros, o Corinthians, aliás, aguarda o dinheiro da multa do goleiro Carlos Miguel, que será jogador do Nottingham Forest, da Inglaterra, e cerca de R$ 150 milhões de adiantamento pela assinatura da venda dos direitos de transmissão para a Liga Forte União para quitar outras pendências e acelerar a chegada de reforços.

