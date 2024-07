Mano vai definir time do Fluminense em treino de sábado

Com desfalques, o técnico Mano Menezes ainda não esboçou o time do Fluminense para o cofronto contra o Fortaleza, neste domingo, às 16h, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileiro. O treinador, aliás, vai confirmar a equipe na atividade deste sábado no CT Carlos Castilho.

Mano Menezes não poderá contar com André e Diogo Barbosa, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Internacional. Desta forma, eles vão cumprir suspensão automática contra o Fortaleza.

Além deles, Felipe Melo, Isaac, Lelê, Lima, Manoel e Terans, que estão em tratamento de lesões, aumentam a lista de desfalques. Jhon Arias, por sua vez, está com a Colômbia e segue fora do Flu.

No entanto, o treinador pode ganhar dois reforços. O lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Marquinhos foram a campo nesta sexta-feira, mas ainda não estão confirmados para o jogo deste domingo.

O Fluminense segue na lanterna do Brasileirão, com seite pontos, a cinco do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Vitória. O foco de Mano é conseguir implementar seu estilo de jogo antes da primeira metade da competição. Até lá, Thiago Silva poderá estrear, e ele espera diminuir a extensa lista de lesionados.

