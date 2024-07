São Paulo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O São Paulo recebe o RB Bragantino neste sábado (6/7), às 20h, no MorumBIS, pela 15ª rodada do Brasileirão. Após três vitórias seguidas, o Tricolor espera entrar novamente no G4. Já o Massa Bruta é o sétimo e tenta voltar para a zona de classificação da Libertadores, mas para isso precisa superar o desempenho ruim atuando fora de casa. Este duelo paulista terá a cobertira da Voz do Esporte a partir das 18h30, quando inicia o seu tradicional esquenta com tudo sobre os times. O comando é de Marcus Cassino, que também está com a narração.