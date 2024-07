Chapecoense surpreende e vence Goiás, em Goiânia

Neste sábado (6/7), a Chapecoense surpreendeu o Goiás em plena Serrinha, em Goiânia. Venceu o duelo por 2 a 1, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. Assim, a Chape acaba com a série de três derrotas e se afasta um pouco mais da zona de rebaixamanrto, já que foi aos 17 pontos, em 12º lugar. Mas o Esmeraldino, além de frustrar a sua torcida, perdeu a primeira em casa no ano e desperdiçou a chance de entrar novamento na zona de acesso (G4). Tem 21 pontos, em quinto lugar. Contudo, ainda pode perder mais quatro posições até o fim da rodada.

O herói da tarde foi Mário Sérgio, que fez os dois gols da Chapecoense, um em cada tempo e sempre com passes de Marcinho. O tento dos goianos foi de Thiago Galhardo.

Veja aqui como foi o empate entre Brusque e Ponte, também pela Série B

Festa da Chapecoense em Goiás

Na Serrinha, a torcida do Goiás esperava uma vitória tranquila contra um rival que luta para desgarrar da zona de rebaixamento. Mas se surpreendeu. O primeiro tempo até que teve o time goiano buscando mais o gol. Mas quem marcou foi a Chape, aos 40 minutos, quando Marcinho cruzou e Mário Sérgio completou para o gol.

No segundo tempo, aos cinco minutos, Galhardo recebeu pela direita, desmarcado, e tocou de primeira na saída do goleiro para deixar tudo igual. A Chapecoense quase marcou quando Marlone chutou uma na trave. O Goiás também teve a chance de outro. Juninho fez grande jogada pela esquerda e rolou para Thiago Galhardo, na frente do gol, na altura da marca do pênalti. Mas ele chutou por cima. Aos 25, a Chape fez um belo gol. Marcinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou na primeira trave para Mário Sergio cabecear sem sair do chão e coloca no canto diteto de Tadeu definindo o placar.

América vence em casa

Pela manhã, o América-MG fez 2 a 0 no Operário-PR, no Independência, em Belo Horizonte. Tratava-se de jogo entre rivais que lutam pelo G4 e a partida foi equilibrada. Os gols saíram no segundo tempo. Aos 12 minutos, Breener encontrou Adyson livre e este tocou para a rede. Aos 24, Matheus Henrique finalizou, a bola bateu em Wiliam, que fez contra. Enquanto o América grudou na ponta, o Operário, com 22 pontos, está na quinta posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.