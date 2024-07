Rafael Paiva define contratação de Coutinho: ‘Jogador que desequilibra’

Nesta quarta-feira (10), o Vasco oficializou a contratação de Philippe Coutinho. O meio-campista estava no Aston Villa e desembarca para defender as cores do clube que o projetou ao futebol mundial.

Logo depois de bater o Corinthians em São Januário, o técnico Rafael Paiva não escondeu a felicidade de ver o jogador retornar ao Vasco e o definiu como um jogador primordial para ter no elenco.

“Muito gostoso trabalhar com um jogador talentoso. Jogador técnico, que tem identidade com gol, que faz a diferença. Eu acho isso fundamental em qualquer idade, em qualquer equipe, ter o jogador que desequilibra. Pra mim, o Coutinho é o jogador que desequilibra, que tem a capacidade de vencer o jogo na dificuldade. Então, é um prazer enorme tê-lo no grupo”, afirmou.

Enquanto não conta com Philippe Coutinho, o Vasco segue a sua programação do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (17), a equipe mede forças diante do Atlético-GO, no Antonio Accioly.

Vale citar, que por conta das três vitórias seguidas, o Vasco está na décima colocação do torneio nacional, com 20 pontos conquistados.

