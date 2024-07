Sforza celebra golaço de falta e boa fase do Vasco: ‘Mudamos a energia’

Sob a batuta de Rafael Paiva, o Vasco alcançou a marca de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e subiu na tabela. Assim, o Cruz-Maltino bateu o Corinthians por 2 a 0, em São Januário, pela 16ª rodada. Em campo, o argentino Sforza anotou um golaço de falta, que sacramentou o triunfo, e falou sobre a reação da equipe na temporada.

“Acho que mudamos a energia, a vontade nos treinamentos e passamos isso para o campo de jogo”, disse.

Além disso, sobre a cobrança, o jogador explicou que participa do treino diário dos goleiros. No CT Moacyr Barbosa, ele treina essas batidas na bola e, diante da equipe paulista, foi feliz ao acertar o canto do goleiro Matheus Donelli.

“Sempre ficam (goleiros) com a gente para treinar falta. O Pablo, Keiller e o Léo, então é graças ao treinamento com eles”, completou.

Por fim, o Vasco, agora, ocupa a 10ª colocação, com 20 pontos, e almeja voos maiores na competição. Na próxima rodada, os comandados de Rafael Paiva medem forças com o Atlético-GO, no Antônio Accioly, no dia 17 de julho. às 19h (de Brasília). Philippe Coutinho, que retornou ao clube e usará a camisa 11, já poderá estar em campo.

