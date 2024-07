Euro supera Copa América em média de público e taxa de ocupação

A Copa América e a Eurocopa, principais torneios entre seleções depois da Copa do Mundo, estão sendo disputados simultaneamente em 2024. As finais serão jogadas no próximo domingo (14), Espanha x Inglaterra às 16h e Argentina x Colômbia às 21h. As duas competições contaram, então, com grandes públicos, mas com uma grande diferença na taxa de ocupação, revela o levantamento do “Somos Fanáticos”. Enquanto a Euro, sediada na Alemanha, beirou a totalidade de público em todos os jogos, com 98%, a Copa América, realizada nos Estados Unidos, teve apenas 77,6%. A média de público da Eurocopa é de 52.314 espectadores, enquanto a Copa América tem 49.242, mesmo com estádios maiores.

O que explica tamanha diferença?

Na Eurocopa, os deslocamentos são muito menores. Afinal, os torcedores possuem muito mais possibilidades de irem aos jogos a partir de seus países, tanto em distância quanto por fator econômico. A maior distância entre estádios na Euro é de 793 km (Munique-Hamburgo), ante 4934 km na Copa América (Miami-Santa Clara), um percurso mais de seis vezes maior. A competição disputada nos EUA conta, na verdade, com times de países de três continentes diferentes. As possibilidades para quem mora na América do Sul e Central assistirem ao torneio são limitadas, enquanto os fãs das equipes europeias são do mesmo continente.

Outro ponto é que os estádios nos Estados Unidos são maiores, na média. A capacidade é de 10 mil lugares a mais em relação a Euro (63 mil a 53 mil). As finais, que devem ter lotação máxima, poderão apenas aumentar a vantagem em relação à Euro. O estádio Hard Rock, em Miami, tem capacidade para 65.300 espectadores, enquanto o estádio Olímpico de Berlim comporta 71.000 torcedores.

Messi e título mundial colocam Argentina no topo do ranking

Na média de público, somando as duas competições, a Argentina ocupa, enfim, o topo do ranking com média superior a 73 mil torcedores por jogo. O segundo colocado, o México, tem 10 mil a menos. O Brasil fica na quarta posição, com média de quase 59 mil torcedores por jogo. Na sequência, são seis europeus (Sérvia, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Áustria e Turquia). Confira o top 10:

1° Argentina – Média de 73.240 torcedores por jogo

2° México – Média de 63.033 torcedores por jogo

3° Polônia – Média de 59.100 torcedores por jogo

4° Brasil – Média de 58.959 torcedores por jogo

5° Sérvia – Média de 58.756 torcedores por jogo

6° Holanda – Média de 58.506 torcedores por jogo

7° Alemanha – Média de 57.783 torcedores por jogo

8° Dinamarca – Média de 57.359 torcedores por jogo

9° Áustria – Média de 55.637 torcedores por jogo

10° Turquia – Média de 55.250 torcedores por jogo

Alemanha x EUA

Os países sede dos torneios jogaram para ocupações bem distintas. Enquanto a Alemanha alcançou quase 100% em todos os jogos, com sempre menos de mil pessoas para completar a capacidade dos estádios, a seleção norte-americana teve alguns públicos decepcionantes. Contra a Bolívia, por exemplo, foram apenas 47.843 pessoas no AT&T Stadium, que tem capacidade para 80 mil.

Os piores países em público

Jamaica, Costa Rica, Panamá, Bolívia e Peru foram os países com menor média de público somando as duas competições. O primeiro teve 32.683 torcedores por jogo em média. Em comum, são países que possuem o produto interno bruto (PIB) baixo. A Jamaica é apenas o 134° do mundo e o Peru o 52°. Os demais, todos abaixo da posição 80 no ranking mundial.

Metodologia

Foram compilados os públicos de todos os jogos da Copa América e Eurocopa, de acordo com o site O Gol e uefa.com, respectivamente. Para chegar às taxas de ocupação, foi somado a capacidade total dos estádios em comparação aos públicos das partidas.

