Milito elogia atuação do Atlético: ‘Só faltou ganhar’

Apesar do empate do Atlético por 1 a 1 com o Juventude, nesta terça-feira, o técnico Gabriel Milito entende que o time teve uma boa atuação nesta quinta-feira (16/7). Para o argentino, o Galo merecia a vitória no Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O sentimento é que o time fez um grande jogo e claramente deveria ganhar a partida, pelas situações criadas e pelo volume de jogo. Tivemos muitas situações de gols, uma bola circulação e recuperação de bola. Jogamos muito bem no primeiro tempo, obrigamos o adversário a mudar sua estrutura defensiva. Com amplitude de Scarpa e Arana, geramos muito perigo. Depois, eles cobriram mais o meio de campo, com quatro jogadores e só um atacante. Isso complicou mais para levarmos perigo”, destacou o técnico antes de complementar.

“No segundo tempo, praticamente em todo tempo, foram para trás. Mesmo assim tivemos situações muito claras para obter a vitória. Estou contente pelo desempenho da equipe, mas só faltou ganhar. Se tivéssemos convertido pelo menos um gol, estaríamos falando da grande partida que fizemos. O rendimento foi muito bom, mas o resultado foi ruim”, completou.

Milito separa rendimento de resultado

Milito, aliás, disse que o Atlético merecia ter saído com os três pontos. Ele ‘separou’ rendimento do resultado e viu com bons olhos o desempenho dos atletas.

“Tivemos situações muito claras para ter a vitória. Estou contente com o rendimento da equipe, como jogaram os jogadores, só faltou ganhar. Se tivéssemos feito um gol, estaríamos falando da grande partida que jogou a equipe. Uma coisa é rendimento, outra é resultado”, finalizou.

Com o empate, o Atlético está em 10º lugar no Brasileiro, com 22 pontos. A próxima partida será contra o Vasco, no domingo, às 16h, na Arena MRV.

