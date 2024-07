Cacá, do Corinthians, se desculpa e explica xingamentos a jornalistas

Através de suas redes sociais, o zagueiro Cacá, do Corinthians, se desculpou pelas palavras chulas e xingamentos proferidos a profissionais de imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na última terça-feira (17), na Neo Química Arena. Na zona mista ao fim do jogo, ele xingou jornalistas presentes, mas, nesta quarta (17), explicou os motivos.

“Vou nem render muito. Pa* no c* da mídia. Vai, Corinthians. É nós e estamos juntos”, limitou-se, na zona mista. Em postagem no Instagram, porém, o jogador demonstrou arrependimento pela atitude, que, segundo ele, foi de “cabeça quente”.

“Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians”, disse.

Confira o pedido de desculpas do jogador do Corinthians

O jogador foi um dos personagens principais do duelo. Isso porque o Criciúma abriu o placar no primeiro tempo após chute de longe, em que a bola desviou no zagueiro corintiano. O Timão, porém, virou o jogo na etapa final, com Cacá marcando o gol da vitória, aos 16′. Foi o terceiro dele no Brasileirão, o que o torna o artilheiro do time na competição.

