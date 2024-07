Botafogo x Bahia (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos na tabela de classificação, o Botafogo recebe o Bahia na primeira fase do Brasileirão Sub-20. Afinal, os times se enfrentam nesta quinta-feira (18/07), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 14ª rodada.

LEIA MAIS: Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir

A Botafogo TV (Youtube) transmite o jogo entre Botafogo e Bahia, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Botafogo

O Glorioso vem fazendo uma campanha preocupante no campeonato. Afinal, as joias alvinegras estão na última colocação, com apenas uma vitória conquistada. Assim, Carlos Leiria pretende ir com força máxima em campo. O técnico alvinegro deve repetir os titulares do último jogo e apostar nas qualidades de Bernardo Valim, Fabiano e Kauan Toledo.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço, ao contrário do Botafogo, está no 10° lugar e vive uma posição mais confortável na tabela de classificação. No entanto, os jovens tricolores chegam pressionados e desmotivados no Rio de Janeiro. Afinal, os comandados de Rogério Ferreira perderam as últimas três rodadas da competição e vêm protagonizando atuações ruins em campo. O técnico, dessa forma, deve ser agressivo em campo e entrar com um 4-3-3, com Roger na armação e Ruan Pablo no ataque.

BOTAFOGO X BRAGANTINO

14ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 18/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Cristiano, Kauê Leonardo, Peixoto e Luís Octavio; Justino, Deivid, Rafael Lobato e Bernardo Valim; Kayke, Fabiano e Kauan Toledo. Técnico: Carlos Leiria

BAHIA: Victor; Robert, Daniel, Kauã Davi e Rafael; Wendel, Vitinho e Roger; Alex, Tiago e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ferreira

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.