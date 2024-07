Veja quem é o astronauta do Brasileirão e entenda a campanha por trás disso

Mensagem do astronauta nas partidas do Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere)

O mistério acabou e agora todos sabem quem é o misterioso astronauta que apareceu em jogos do Campeonato Brasileiro nas arquibancadas. Trata-se do ex-volante Amaral. Ele aparece com cartazes em quatro jogos e pede cuidado com o planeta.

Desse modo, as aparições do Amaral astronauta são parte de uma campanha da CBF que alerta para as consequências das mudanças climáticas. Assim, os canais SporTV e Premiere são parceiros nesta iniciativa.

“O futebol une os brasileiros e é uma potente plataforma de conscientização no nosso país. Atuar contra a crise climática está na nossa agenda e vamos sempre apoiar iniciativas criativas como essas para lutar por um mundo melhor”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Pereira.

Amaral de astronauta apareceu em quatro jogos no campeonato brasileiro em julho

O astronauta, aliás, foi aos seguintes jogos: Vasco x Fortaleza, Cruzeiro x Corinthians, Palmeiras x Atlético-GO e São Paulo x Grêmio. Todos no mês de julho, entre os dias três e 17, respectivamente. A mensagem em seu cartaz dizia: “Cuidem do planeta Terra. Só aqui tem futebol.”

