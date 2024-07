Weverton lamenta derrota do Palmeiras e fala sobre seguir em frente

Goleiro alviverde estava inspirado, mas não evitou derrota para o Glorioso, no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Botafogo derrotou o Palmeiras pelo placar de 1 a 0, em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Tiquinho Soares decidiu o duelo, no estádio Nilton Santos. O goleiro Weverton, o melhor jogador alviverde no confronto, lamentou a derrota.

O goleiro, aliás, fez grandes defesas em finalizações cara a cara com os atacantes alvinegros, entre eles Júnior Santos, em duas ocasiões. Contudo, não evitou o resultado negativo e falou sobre seguir em frente na próxima rodada.

“Óbvio que viemos aqui procurando a vitória, mas quem estava em casa viu um grande jogo. As duas equipes jogaram para frente, para cima. Foi um grande jogo. Tem muito campeonato pela frente e muita coisa para acontecer. Ninguém gosta de perder, mas seguiremos em frente”, disse o goleiro alviverde na saída do campo.

Palmeiras de Weverton volta a campo no sábado e medirá forças contra o Cruzeiro

O Palmeiras volta a campo no sábado (20), quando enfrentará o Cruzeiro em seus domínios. O time de Weverton, Abel Ferreira e companhia é o segundo colocado e tem 33 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo, sendo o terceiro e soma 31 pontos, com um jogo a menos.

