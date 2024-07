Em jogo de pênaltis perdidos, Athletico empata com Cerro Porteño em Assunção

Em jogo com dois pênaltis perdidos, o Athletico saiu atrás, mas arrancou empate fora de casa com o Cerro Porteño por 1 a 1, na ida dos playoffs da Sul-Americana. Os paraguaios saíram na frente com Martín Benítez e ainda desperdiçou pênalti com Churín no primeiro tempo. Já o Furacão deixou tudo igual com Christian na etapa final, teve a chance da virada, mas Fernandinho desperdiçou a penalidade.

Com o empate no Paraguai, a decisão do classificado para as oitavas de final da Sul-Americana fica para a partida em Curitiba. Os dois times se enfrentam novamente na próxima quinta-feira (25), às 21h30, na Ligga Arena. O Athletico precisa de uma vitória simples diante da torcida para avançar de fase. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis. O vencedor do confronto encara o Belgrano, da Argentina, nas oitavas de final.

Intensidade

Cerro Porteño e Athletico fizeram primeiro tempo com boas oportunidades e protagonismo dos goleiros. O time da casa tomou a iniciativa. Iturbe, aos sete, arriscou e exigiu boa defesa de Léo Linck. O Furacão respondeu com Julimar, mas a bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, Iturbe acertou a trave após cobrança de falta, e Julimar respondeu com boa finalização de fora da área. Aos 32, após vacilo defensivo, Benítez pegou sobra e chutou no canto, sem chances para Linck. Na reta final, o time da casa teve chance de ampliar, mas Churín isolou a penalidade.

Furacão sufoca, mas só fica no empate

Na volta da segunda etapa, o Athletico entrou com uma postura forte ofensiva e não deixou o Cerro Porteño respirar. Desde o início, a equipe paranaense insistiu no gol. Aos 23, Canobbio fez jogada pela esquerda e cruzou. Christian se antecipou e finalizou para o gol. Pouco tempo depois, Canobbio foi derrubado na área, e o juiz assinalou o pênalti. Na marca da cal, Fernandinho cobrou, mas desperdiçou a penalidade que poderia dar vantagem da equipe para o próximo jogo. No fim, os brasileiros pressionaram ainda mais, com rápida dinâmica, porém faltou mais eficiência para sair com a vantagem. Os paraguaios, aliás, pouco chegaram no ataque.

Cerro Porteño 1 x 1 Athletico

Copa Sul-Americana – Playoff das oitavas – 1º jogo

Data e horário: 18/07/2024 (quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, Assunção (Paraguai).

CERRO PORTEÑO: Jean (Martín Arias, 43’/2°T); Enzo Giménez, Javier Báez, Eduardo Brock, Miguel Benítez; Morel, Piris da Motta, Carrizo, Derlis González (Aguayo, 16’/2°T); Iturbe e Churín (Francisco da Costa, 16’/2°T). Técnico: Manolo Jiménez.

ATHLETICO: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando, 44’/2°T); Erick, Fernandinho e Zapelli (Canobbio, 12’/2°T); Cuello (Pablo, 12’/2°T), Julimar (Christian, intervalo) e Di Orio (Mastriani, 33’/2°T). Técnico: Martín Varini.

Gols: Miguel Benítez, 32’/1°T (1-0); Christian, 23’/2°t (1-1)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartão amarelo: Piris da Motta, Enzo Giménez, Javier Báez (CCP), Julimar, Leo Godoy, Pablo, Christian(CAP)

Cartão vermelho: –

