Apresentação de Endrick no Real Madrid já tem data marcada

ante se apresenta ao clube merengue no dia 27 de julho, às 17h (de Brasília), com direito à presença da torcida - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Endrick, que completará 18 anos no próximo domingo (21), convive com a expectativa de se apresentar ao Real Madrid. Sendo assim, depois do evento que recebeu Kylian Mbappé, o clube anunciou uma festa no Santiago Bernabéu para o atacante brasileiro no dia 27 de julho, às 7h (de Brasília).

Neste primeiro momento, o clube não especificou se haverá venda de ingressos para lotação máxima do estádio, mas a apresentação será semelhante à de Mbappé. Com isso, o jovem irá se encontrar com o presidente Florentino Pérez, para formalizar a assinatura do contrato de seis anos. Logo depois, falará com a imprensa e se encontrará com a torcida.

De acordo com a imprensa local, Endrick está à procura de uma casa e organizando detalhes de sua vida na Espanha. Apesar de estar de férias depois da disputa da Copa América, o jogador pretende antecipar o início dos trabalhos.

Dentro da programação, o jovem terá uma viagem a Chicago no dia 28, onde a equipe inicia excursão pelos EUA, em pré-temporada. Mbappé, por sua vez, continuará em um período de férias e estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti na segunda semana de agosto.

Comunicado Oficial: presentación de Endrick.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 19, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.