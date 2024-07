Na Série C, lateral do ABC destaca confiança para duelo fora de casa

Após dois jogos sem vencer, o ABC bateu o Tombense, por 1 a 0, na noite da última segunda-feira (15), e se recuperou na Série C do Campeonato Brasileiro. Em virtude de tal cenário, o lateral-direito Felipe Albuquerque ressaltou a importância do triunfo e expôs que a atual colocação do Alvinegro não condiz com que a equipe almeja. Atualmente, o ABC ocupa o 12° lugar, com 16 pontos ganhos (quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas). A representação potiguar acumula 12 gols marcados e 13 sofridos.

“Essa vitória foi crucial para nós, especialmente, após os últimos resultados. Vencer em casa, por 1 a 0, contra o sétimo colocado, demonstra nossa capacidade e determinação. Sabemos da importância de somar esses pontos para levar o ABC a uma posição melhor na tabela. O 12º lugar não corresponde ao que queremos e estamos focados em subir”, destacou Felipe.

Na próxima rodada da Série C, o Elefante enfrenta o quinto colocado, Botafogo-PB, no domingo (21), às 19h (de Brasília). Desse modo, Felipe Albuquerque comentou sobre a dificuldade do confronto que vai acontecer em João Pessoa.

“Vamos jogar fora de casa, contra uma equipe difícil de se enfrentar, mas estamos preparados para buscar a vitória. O último triunfo nos deu muita confiança e vamos entrar em campo com a mesma determinação. Sabemos que será um jogo desafiador, mas nossa equipe está focada em conquistar mais três pontos”, avaliou.

Visitante ‘folgado’

Apesar da dificuldade ressaltada pelo atleta de 24 anos, o Alvinegro de Natal tem um elemento consideravelmente positivo em sua campanha de visitante na terceira divisão. Isso porque, em seis duelos, o time perdeu apenas uma vez e há bastante tempo. Mais especificamente, contra o Athletic, por 1 a 0, no dia 5 de maio. De lá pra cá, foram quatro empates e uma vitória longe de seus domínios.

