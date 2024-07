Bahia x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno. A bola vai rolar às 16h, na Arena Fonte Nova, com as equipes ambicionando coisas diferentes no principal torneio nacional.

O Corinthians entra na rodada como o primeiro da zona de rebaixamento, com 15 pontos, a mesma pontuação do Vitória. Já o Bahia aparece em quinto, com 30 pontos e ainda sonhando com a liderança. Vale lembrar que a ponta é do Botafogo, que começou a rodada com 36 pontos.

Onde Assistir:

Rede Globo e Premiere transmitem a partida às 16h

Como chega o Bahia

O Tricolor poderá contar com o retorno lateral-direito Arias, que se reapresentou na última sexta-feira (19) após a Copa América. O atacante Everaldo é outro voltando, mas após cumprir suspensão automática. Por outro lado, o time comandado por Rogério Ceni não conta com o zagueiro Gabriel Xavier, que está suspenso e deve dar lugar a Victor Cuesta. O atacante Biel, que sofreu um estiramento no tornozelo, é outro que não joga.

Como chega o Corinthians

Para esta partida, o Corinthians não poderá contar com o volante Raniele, afinal, ele está suspenso. Assim, Breno Bidon deve entrar no lugar. Por outro lado, o Timão deve promover a estreia do zagueiro André Ramalho, ex-PSV. O lateral-direito Fagner, recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados por dois meses, deve ser titular pela primeira vez.

BAHIA X CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 18ª rodada

Data e horário: 21/7/2024, 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), Kanu, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Alex Santana, Breno Bidon (Ryan) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Felipe Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Antunes (FIFA- MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG)

