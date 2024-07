Palmeiras derrota Cruzeiro e segue na caça ao líder do Brasileirão

Com um gol em cada tempo, o Palmeiras derrotou por 2 a 0 o Cruzeiro na noite deste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López e Gabriel Menino anotaram os gols no Allianz Parque. O time mineiro teve um gol anulado, após revisão do VAR, por falta de Lucas Silva na origem da jogada.

O resultado deixa o Verdão com 36 pontos, três a menos do que o líder Botafogo, que também venceu na rodada. O Flamengo aparece em terceiro na tabela, com 34 somados e um jogo a menos em relação a alvinegros e alviverdes.

Primeiro tempo

Logo aos dois minutos, Flaco López desperdiçou chance inacreditável na pequena área após ótima jogada de Vanderlan pela esquerda. O Cruzeiro respondeu quando Zé Ivaldo, aos 11, obrigou Weverton a fazer grande defesa. Com o apoio da torcida, o Verdão voltou a ser mais perigoso até que, aos 35, López, de fora da área, finalizou rasteiro sem chance para Cássio. O time mineiro, mais uma vez, mostrou poder de reação quando Lucas Silva balançou a rede aos 44. Contudo, após revisão do VAR, houve anulação por falta do cruzeirense em Zé Rafael na origem da jogada. Apesar do protesto de jogadores e comissão técnica da Raposa, nada adiantou.

Segundo tempo

Em busca da reação, o Cruzeiro mudo0u a postura na etapa final. Assim, passou a marcar presença mais intensa no campo ofensivo. O jogo ficou mais emocionante e dramático, já que as substituições na equipe mineira deixaram a equipe ainda mais avançada, porém exposta a contra-ataques. Os donos da casa, contudo, souberam se defender e esperar a oportunidade de matar o jogo. Nos acréscimos, em uma pressão na saída de bola, o Palmeiras tranquilizou a torcida. Após vacilo de William e posterior tentativa de tabela alviverde, Robert afastou mal. Gabriel Menino pegou firme, cruzado, para dar números finais oa placar.

PALMEIRAS 2X0 CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 18ª rodada

Data: 20/7/2024 (sábado)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público/Renda: –

Gols: Flaco López, 35’/1ºT (1-0); Gabriel Menino, 46’/2ºT (2-0)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha, 40’/1ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino, 28’/2ºT) e Raphael Veiga; Dudu (Maurício, 19’/2ºT), Felipe Anderson (Caio Paulista, 29’/2ºT) e Flaco López (Rony, 20’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Matheus Henrique, 17’/2ºT), Lucas Romero (Robert, 41’/2ºT) e Barreal (Vitinho, intervalo); Matheus Pereira, Gabriel Veron (Kaio Jorge, intervalo) e Arthur Gomes (Lautaro Díaz, 27’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartões amarelos: López, Veiga, Zé Rafael, Maurício (PAL); Lucas Romero, Barreal, Matheus Pereira (CRU)

Cartões vermelhos: –

