Roger Machado projeta volta de Alan Patrick ao time do Internacional

nador do Colorado comemorou a chance de contar com o seu principal armador diante do Rosario Central - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

No último sábado (20), o técnico Roger Machado fez a sua estreia no comando do Internacional. Em jogo disputado no Nilton Santos, o Colorado foi superado por 1 a 0 pelo Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estrear com o pé esquerdo, o comandante teve cinco desfalques (Bustos, Vitão, Fernando, Alan Patrick e Enner Valência), o que certamente influenciou no desempenho da equipe ao longo dos 90 minutos.

“A dificuldade está posta. Temos de lidar com ela. A direção buscou minimizar na logística. A comissão técnica precisa escolher os melhores treinos. Como estou chegando, preciso levar os jogadores para o campo”, afirmou.

Na coletiva de imprensa, embora tenha ligado o sinal de alerta sobre a série negativa de resultados do Internacional, Roger Machado teve motivo para comemorar. Em sua fala, ele citou o retorno de Alan Patrick ao time contra o Rosario Central. Sendo assim, o jogador pode ser a peça para conseguir a classificação.

“A volta do Alan Patrick, que centraliza o organização da equipe, é sempre celebrada. Espero que os jogadores voltem o mais rápido possível. Vamos ver quais jogadores terei à disposição. Alan Patrick pode ser meia ou enganche. Precisamos reverter o placar. Vamos pensar no próximo movimento”, concluiu.

O próximo jogo do Internacional será na terça-feira (23) pela Sul-Americana. Diante do Rosario Central, o Colorado tenta reverter a vantagem, pois na ida, os argentinos venceram por 1 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.