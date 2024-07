Thiago Silva volta ao Maracanã pelo Fluminense após 16 anos

Cuiab.., MT, Brasil - 21/07/2024 - Arena Pantanal -. Fluminense enfrenta o Cuiab.., nesta noite, na Arena Pantanal, pela 18.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO DE MARCELO GON..ALVES / FLUMINENSE FC. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. .IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. .IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Marcelo Gonçalves / Fluminense )

O duelo entre Fluminense e Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, será especial para Thiago Silva. Dezesseis anos depois de sua despedida rumo ao futebol europeu, o ‘Monstro’ está de volta ao estádio em que foi feliz e cumpre a promessa de retornar ao clube do coração.

Antes de acertar com o Milan, da Itália, o defensor fez sua despedida do Tricolor em pleno Maracanã, diante do Ipatinga, em 2008. O empate por 1 a 1 garantiu a vaga na Sul-Americana do ano seguinte, e com lágrimas no rosto, o zagueiro prometeu retornar e agradeceu o carinho da torcida.

“Saio de cabeça erguida, papel cumprido aqui dentro, fiz tudo que eu pude. Infelizmente a gente não pode jogar a vida toda num clube, também tenho que pensar no lado da minha família, mas vou de coração partido. Essa torcida é maravilhosa. A torcida, sempre que encontro na rua, fala para eu ir com Deus, que é o melhor para mim. Se eles me veem felizes, estão felizes também”, disse, em 2008, diante de mais de 50 mil torcedores.

Nova realidade

No ano seguinte ao título inédito da Libertadores, Thiago Silva esperava encontrar o Fluminense em uma ótima fase, porém tudo mudou em poucos meses. O desempenho despencou, e Fernando Diniz não resistiu às fracas atuações, que levaram a equipe à zona de rebaixamento. Agora, sob a batuta de Mano Menezes, o time tenta reagir.

Em sua reestreia, diante do Cuiabá, o jogador já mostrou que tem plenas condições de elevar a qualidade de um setor que tem enfrentado problemas. Curiosamente, foi justamente contra o Dourado, que o Tricolor não teve a defesa vazada pela primeira vez em 17 partidas no Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, a equipe carioca deixou a lanterna e agora ocupa a 19ª colocação, com 11 pontos. O foco é total em tirar o time desta situação e com a chegada dos reforços, a torcida se enche de esperança de uma nova arrancada, como em 2009.

Por fim, nesta quarta-feira (24), o desafio é enfrentar um time mais organizado e que disputa o título, para buscar a segunda vitória seguida e iniciar o returno com mais confiança.

