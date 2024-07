Welington está próximo de completar 150 jogos pelo São Paulo: ‘Privilégio enorme’

Titular absoluto e um dos destaques do São Paulo nas últimas temporadas, o lateral-esquerdo Welington tem tudo para viver mais um momento especial pelo clube. Isso porque o jogador revelado em Cotia deve completar a marca de 150 jogos com a camisa do Tricolor na partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Alcançar uma marca como essa de 150 jogos será muito significativo para mim. Vim da base, cheguei ao time principal, virei titular, mesmo muito jovem, estive sempre pronto e ajudei o time a ganhar títulos. Só tenho que agradecer ao clube e a todos os torcedores pelo carinho de sempre”, disse Welington sobre a marca.

Welington chegou ao São Paulo, em 2014, com apenas 13 anos. Revelado nas categorias de base, estreou no time principal, em 2020. Aos poucos, foi ganhando espaço até se consolidar como peça importante do grupo, participando da campanha do título paulista de 2021, do inédito troféu da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil nesta temporada. O bom rendimento levou o lateral a ser convocado em algumas ocasiões para defender as seleções de base do Brasil.

Pelo time principal do São Paulo, Welington foi titular em 103 dos 149 jogos que disputou, marcou dois gols e deu 10 assistências. Em 2024, já são 33 atuações, com um passe decisivo.

Contudo, vale ressaltar que o jogador assinou um pré-contrato com o Southampton. Assim, ele vai deixar o Tricolor Paulista ao final da atual temporada.

