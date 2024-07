Manchester United prepara barca com Antony e mais seis

Manchester United's Brazilian midfielder Antony (R) is congratulated by Manchester United's Dutch manager Erik ten Hag (L) as he leaves the pitch during the pre-season friendly football match between Manchester United and Lens at Old Trafford stadium, in Manchester, on August 5, 2023. (Photo by Darren Staples / AFP) (Photo by DARREN STAPLES/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Depois de anunciar as contratações do zagueiro Leny Yoro, ex-Lille, e do atacante Joshua Zirkzee, ex-Bologna, o Manchester United agora foca na venda de jogadores que não têm a confiança do técnico Erik ten Hag. Segundo a imprensa britânica, Antony, Jadon Sancho, Eriksen, McTominay, Maguire, Lindelöf e Wan-Bissaka formam a barca dos jogadores que estão no mercado.

Dentre esses nomes, Jadon Sancho é o que pode gerar maior receita, uma vez que o PSG está interessado no atacante inglês de 24 anos. Após uma boa segunda metade de temporada no Dortmund, onde chegou à final da Champions, os grandes clubes europeus voltaram a prestar atenção no atacante. Embora tenha voltado ao Manchester United nesta temporada e feito as pazes com Erik Ten Hag, a diretoria do clube não descarta sua saída.

Antony, de 24 anos, está na mira do São Paulo e enfrenta dificuldades em Old Trafford. O atacante foi contratado em 2022 por 95 milhões de euros, mas não se firmou e ainda teve problemas fora de campo. Dessa maneira, um possível empréstimo está sendo considerado pela direção. No entanto, seu empresário, Junior Pedroso, já afirmou que o jogador quer permanecer no clube em 2024/25.

Os zagueiros Maguire e Lindelöf e o meio-campista Eriksen também não estão nos planos de Erik Ten Hag, que busca reforçar o elenco com a venda desses jogadores.

Scott McTominay, meio-campista escocês de 27 anos, tem sido especulado no Fulham, mas o Manchester United só aceita negociar por um valor superior a 30 milhões de euros. Além disso, Aaron Wan-Bissaka, lateral inglês de 26 anos, é alvo do West Ham.

Manchester United também está de olho em reposições

Para substituir Wan-Bissaka, o Manchester United considera o neerlandês Jeremie Frimpong, de 23 anos, que teve uma excelente temporada pelo Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, com 47 jogos, 14 gols e 10 assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.