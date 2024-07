Artur Jorge valoriza empate e campanha no 1º turno

fogo de Artur Jorge fica no 2 a 2 com o São Paulo e fecha metade do Brasileirão com 40 pontos, perto de título simbólico - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR)

Após o empate em 2 a 2 do Botafogo com o São Paulo, o treinador Artur Jorge valorizou o ponto conquistado fora de casa na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Inclusive, o Glorioso termina a primeira metade da competição, com 40 pontos, 12 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Este aproveitamento é, historicamente, mais do que suficiente para ser campeão brasileiro. Não à toa, o Botafogo lidera o Brasileirão, com 40 pontos. O time só não é “campeão do primeiro turno” porque o Flamengo soma 37 pontos, com uma partida a menos, contra o Inter, fora de casa, ainda a ser definida. Caso vença, o Fla passaria o Bota por ter mais gols. No entanto, Jorge enche de elogios a campanha do Glorioso.

É mais um ponto somado. É isso que vai fazer com que possamos olhar para a nossa classificação de forma a que possamos ficar satisfeitos ou não em função dos pontos que consigamos. No final, isso que conta no nosso trajeto. Terminamos este primeiro turno com 40 pontos. São 40 pontos muito importantes para aquilo que é o percurso do Botafogo. Falta a outra metade, a consistência será sempre muito importante para nós – disse Artur Jorge.

Por outro lado, o treinador do Botafogo admitiu que o seu time não teve um grande desempenho contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo.

“Sentimos essa dificuldade ao longo dos 90 minutos. Em alguns momentos, tivemos a capacidade de controlar melhor do que outros. Dificuldade foi ter controle sobre o jogo, até porque começa com dois pênaltis nos 10 primeiros minutos e isso impediu que tivesse mais dinâmica. Nos faltou um pouquinho disso, mais critério com bola para podermos ter algo algo mais próximo da nossa ideia de jogo e conseguirmos chegar ao gol com mais critério e qualidade. No comportamento defensivo, também tivemos dificuldades, principalmente em zonas mais altas. Mas também preciso reconhecer que o outro lado é uma equipe com bons valores individuais e coletivamente muito forte”, concluiu Artur Jorge.

Problemas no horizonte

O Botafogo começa a caminhada no segundo turno do Brasileirão neste sábado (27), recebendo o Cruzeiro, às 21h30, no Nilton Santos. O treinador Artur Jorge já sabe que não poderá contar com o volante Marlon Freitas e com o lateral-esquerdo Cuiabano, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o meia Eduardo e o atacante Júnior Santos estão lesionados e podem voltar apenas no final do ano. A lista de baixas tem ainda Rafael, machucado, e Gatito, disputando a Copa América com a seleção paraguaia. A dupla, porém, é reserva, com poucos jogos em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.