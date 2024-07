Athletico sofre no fim, mas vence o Cerro e avança na Sul-Americana

Com sofrimento no fim, o Athletico confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, o Furacão venceu o Cerro Porteño por 2 a 1, pelo jogo de volta dos playoffs da competição, na Ligga Arena. Mastriani, logo aos dois minutos de jogo, e Cuello marcaram os gols da vaga do time brasileiro. Fernando Fernández fez o único da equipe paraguaia. A partida, inclusive, teve a expulsão de Zapelli, do Athletico, e Cabanãs, do Cerro, no segundo tempo.

Com o resultado, o Athletico se garante nas oitavas de final e encara o Belgrano, da Argentina. Já pensando nas quartas, quem passar pega o Huachipato ou Racing pela competição. No domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

Gol relâmpago

O Athletico iniciou com força total e abriu o placar já aos dois minutos. Cuello cruzou, e Mastriani aproveitou para fazer o gol. O Furacão, inclusive, diminuiu um pouco o ritmo ao longo do duelo, mas voltou a ameaçar, como aos 17, em chute de Christian para fora. O Cerro Porteño assustou aos 22, em falta cobrada por Iturbe que Léo Linck estava ligado. No fim, Benítez assustou, mas a equipe brasileira segurou o resultado.

Athletico se classifica no sufoco

No segundo tempo, o Athletico manteve a superioridade ofensiva e não deixou de criar as melhores chances. Até que foi premiado. Canobbio cruzou, Piris da Motta cortou no alto, e Cuello pegou a sobra na entrada da área. Ele dominou no peito e chutou no canto de Arias para explodir a Arena. E a alegria durou pouco. Zapelli, afinal, foi expulso após puxar camisa de Iturbe, e depois Fernando Fernández aproveitou cruzamento e diminuiu o placar. Depois disso, o time paraguaio, aliás, cresceu na partida e começou a ter chances. Entretanto, Cabañas vacilou e foi expulso no fim do jogo. Com isso, o Athletico ganhou ânimo novamente, enquanto Cerro perdeu aquele gás. Por fim, os curitibanos confirmaram a classificação.

ATHLETICO 2 X 1 CERRO PORTEÑO

Playoffs da Copa Sul-Americna – Jogo de volta

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Data-Hora: 25/7/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

ATHLETICO: Léo Linck; Cuello (Leo Godoy, 39’/2ºT), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho (Gamarra, 34’/2°T), Zapelli, Christian (Gabriel, 39’/2ºT); Canobbio e Mastriani (Di Yorio, 25’/2°T). Técnico: Martin Varini.

CERRO PORTEÑO: Martin Arias; Enzo Giménez, Javier Báez, Eduardo Brock (Carrascal, 28’/2ºT) e Miguel Bénitez (Cabañas, intervalo); Morel, Piris da Motta, Carrizo; Iturbe (Olmedo, 41’/2ºT), Derlis Rodrígues (Fernando Fernández, 14’/2°T) e Diego Churin (Francisco da Costa, 14’/2ºT). Técnico: Manolo Jimenez.

Gols: Mastriani, 2’/1°T (1-0); Cuello, 13’/2°T (2-0);

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara

Cartão amarelo: Fernandinho, Zapelli (CAP), Miguel Benítez (CCP)

Cartão vermelho: Zapelli (CAP); Cabañas (CCP)

