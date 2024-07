Renato Gaúcho, do Grêmio, sobre pênalti: ‘Corinthians, Itaquera, a gente sabe como funciona’

O técnico Renato Gaúcho não poupou críticas em relação à arbitragem após o empate do Corinthians contra o Grêmio em Itaquera, nesta quinta-feira (25). O resultado mantém o Tricolor na zona de rebaixamento.

Renato, aliás, afirmou que, contra o Corinthians em sua casa, todos sabem exatamente o que acontecerá e reclamou da má utilização do VAR.

“Isso mancha ainda mais a imagem da CBF, mancha muito mais as pessoas que têm as ferramentas nas mãos e não sabem usá-las. Aí cada um tira a sua conclusão. Ano passado, o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Stevie Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou: ‘foi pênalti!’. Não deram, perdemos aquele campeonato por conta daqueles dois pontos. Hoje, o Grêmio estava fazendo uma belíssima partida, aí vai o VAR com a ferramenta toda na frente dele e chama o árbitro do jogo. Não foi nem falta do Franco (Cristaldo); quem bate nele é o jogador do Corinthians. Aí o VAR ‘Corinthians, Itaquera’, a gente já sabe como a coisa funciona. Para quem entende de futebol, a gente sabe como as coisas funcionam”, disparou o treinador na entrevista coletiva.

Todavia, agora o Grêmio tem 15 pontos e enfrentará o Vasco da Gama no domingo (28). O jogo será realizado na Arena Condá, casa da Chapecoense.

