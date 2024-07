Nonato explica saída em 2022 e celebra volta ao Fluminense: ‘Agradeço a confiança’

Dois anos depois de sua primeira passagem, Nonato volta ao Fluminense e já deixou uma boa impressão em sua segunda partida, contra o Palmeiras, no Maracanã. O jogador entrou no segundo tempo e deu mais dinâmica ao meio de campo da equipe comandada por Mano Menezes. Na apresentação, o atleta explicou o motivo de sua saída em 2022.

“Na verdade, eu não era do Fluminense. Meu primeiro desejo era ter ficado, mas como não se tratava de uma negociação só eu e o clube carioca, eu tinha que ouvir o clube que detinha meu passe, no caso, o Internacional. E eles fizeram exigências que acabaram apertando não só o Fluminense, quanto a mim”, disse.

“Não posso eximir também a minha culpa. Tinha que tomar uma decisão, pensando na minha família. As cartas dadas foram algo que eu não esperava. Eu tinha que usar o que eu tinha na mão e tomei a decisão com minha família. Nunca deixei de torcer pelo Fluminense, um clube que me acolheu muito bem. bom para eu explicar essa situação, mas tenho bem resolvido na minha cabeça”, acrescentou.

Mostrar bom futebol

Em 2022, o jogador pertencia ao Internacional e não permaneceu no clube carioca. Logo em seguida, acertou sua ida para o Ludogorets, da Bulgária, porém não conseguiu ter um bom desempenho no Velho Continente. Foi então que o Santos enxergou potencial em seu futebol, entretanto, o meio-campista teve poucas oportunidades com o técnico Fábio Carille.

“Ali no início, acredito que tive uma boa sequência, disputei torneios que sempre sonhei, mas é uma adaptação e em um ano fica difícil se adaptar a um novo país, clima e campeonato. Mas, como disse, foi uma opção minha voltar, precisava de novos ares e acabou sendo como foi”, explicou.

“Nós que trabalhamos no futebol, sabemos que não é sempre que estaremos em um momento positivo. Temos que lidar com os momentos ruins também. Não tive muitas oportunidades, inclusive na minha posição. Mas nunca deixei de trabalhar, acreditar em mim e me manter bem, em forma, na parte mental também. Tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. O Fluminense me proporcionou isso, agradeço a confiança e a oportunidade de mostrar meu futebol”, frisou.

“Vivemos momentos no futebol que às vezes temos que passar para aprender. Além de tudo, temos muitas lições e quando fiquei sabendo do interesse do Fluminense foi gratificante. Vi uma oportunidade de fazer o que amo, algo que fiquei um tempo não muito ativo. Um jogador que sempre estar jogando. A gente respira isso todos os dias. Acredito que o Fluminense tenha visto em mim um potencial para ajudar o clube e estou aqui para isso. Todos que vieram agora, estão vindo para somar e colocamos o clube sempre em primeiro lugar”, concluiu.

