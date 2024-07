Carille valoriza empate do Santos: ‘Comemoramos esse ponto, sim’

Carille comemorou empate com o CRB - (crédito: Foto: Divulgação/Santos FC)

O Santos empatou em 1 a 1 com o CRB, no Estádio Rei Pelé, na noite deste domingo (28/7) pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todavia, diante das circunstâncias, o técnico Fábio Carille valorizou o resultado.

“Nós temos que saber jogar o campeonato, essa era uma equipe que dentro de casa é muito forte. Claro que viemos para ganhar, mas iríamos ter dificuldade. O time deles chegou na final da Copa do Nordeste, classificado na Copa do Brasil, tem um conjunto desde o ano passado. Comemoramos esse ponto, sim. Seguimos nossa caminhada”, analisou.

O Peixe saiu na frente do placar contra o CRB, mas cedeu o empate. Serginho fez o gol do alvinegro, enquanto o artilheiro Anselmo Ramon empatou para os alagoanos. Ambos os gols saíram na etapa final da partida.

O Santos, afinal, é o líder da Série B e agora com quatro pontos de vantagem para os rivais que estão próximos. Além disso, o Peixe tem oito jogos de invencibilidade.

“São cinco vitórias e três empates que nos colocaram lá em cima. Um campeonato que é difícil e temos que saber jogar. Todos os jogadores que vieram, comissão técnica, diretoria, presidente, sabem da responsabilidade que temos de colocar o Santos na Série A outra vez. Estar na parte de cima é importante”, completou.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira , contra o Sport, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). O jogo fecha o primeiro turno da segunda divisão.

