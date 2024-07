Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo deixa, enfim, o Campeonato Brasileiro de lado e foca, então, na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (30), o Glorioso pega o Bahia, no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida das oitavas de final da competição. A bola rola às 21h30. Na próxima semana, na quarta-feira (7), é o Tricolor de Aço quem receberá o Mais Tradicional, na volta.

Como chega o Botafogo?

Atrás do título inédito da Copa do Brasil, o Botafogo poupou meio time no último fim de semana, no Colosso do Subúrbio. E aí não teve jeito: levou um 3 a 0 no lombo do Cruzeiro e perdeu, assim, a liderança para o Flamengo. Agora, portanto, o Alvinegro precisa, com os titulares, dar uma resposta imediata à torcida, que demonstrou apoio à equipe, mesmo com o resultado adverso.

Destaque no Brasileirão, Cuiabano está fora por já ter defendido o Grêmio na competição. Marçal deve ser o titular. Em relação aos últimos dois jogos, os desfalques são os mesmos: Eduardo, Nascimento, Júnior Santos, Jeffinho e Pablo no departamento médico.

Em contrapartida, o volante Freitas, que cumpriu suspensão no fim de semana, é novidade para o técnico Artur Jorge.

Como chega o Bahia?

O Bahia teve uma queda ainda maior. Afinal, amarga quatro jogos sem vencer e deixou de ganhar dois pontos ao ceder o empate ao Internacional no fim de semana. Interromper esta série negativa é a grande meta da equipe do técnico Rogério Ceni.

Jean Lucas, Cuesta, ex-Botafogo, e Rezende retornam após suspensão no Brasileiro. Porém, Kanu, outro ex-alvinegro, aliás, não tem a presença confirmada. Ele sofreu uma lesão no rosto, e o clube não sabe ainda se o futebolista vai se recuperar a tempo de entrar em campo.

Onde assistir?

Premiere e SporTV, ambas de TV fechada, transmitem a partida

BOTAFOGO x BAHIA

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John, Suárez, Barboza, Bastos e Marçal; Gregore, Freitas e Tchê Tchê; Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

BAHIA: Marcos Felipe, Arias, Xavier, Cuesta e Iago; Caio Alexandre, Jean Lucas, Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano (Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN-FIFA)

