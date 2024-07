Jogos Olímpicos: Time Brasil ‘bloqueia’ Japão após resultados em Paris

Brincadeira do perfil do Time Brasil com a equipe do Japão - (crédito: Foto: Reprodução/X)

Algoz do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Japão parece que seguirá com o papel em Paris. Nesta segunda-feira (29), os brasileiros sofreram com os japoneses no judô, no surfe, no skate street e no rugby de 7. A ‘freguesia’ fez com que o perfil do Time Brasil no X (antigo Twitter) bloqueasse o perfil do time asiático na rede social.

A brincadeira fez a alegria dos brasileiros. Na postagem sobre o ‘bloqueio’, diversos seguidores do Time Brasil exibiam posteriomente que também tomaram a atitude contra o perfil do Time Japão. Ao mesmo tempo, uma chuva de memes tomou conta da publicação, que contava com quase 25 mil curtidas até a publicação desta matéria.

O dia amargo começou no judo com Rafaella Silva. Uma das favoritas na categoria até 57 kg, ela perdeu na disputa do bronze para Haruka Funakubo. No skate street, o ouro ficou com Yuto Horigome. O brasileiro Kelvin Hoefler ficou de fora do pódio. No rugby de 7, derrota por 39 a 12 para as japonesas e eliminação. No surfe, Filipe Toledo, atual bicampeão mundial, caiu para Reo Inaba nas oitavas de final.

Chance para o Time Brasil contra o Japão

A maré pode começar a virar com Gabriel Medina, pois o brasileiro encara o japonês Kanoa Igarashi nas oitavas de final do surfe. O duelo é uma reedição da polêmica semifinal de Tóquio, em 2020. Na época, o brasileiro reclamou bastante em virtude de notas recebidas no duelo, que acabou com sua eliminação. Logo após, o brasileiro ainda perdeu a disputa pelo bronze.

