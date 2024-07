Namorada de Neymar dá cortada em jornalista: ‘Sem conteúdo’

A influenciadora Bruna Biancardi, namorada do craque Neymar, aparentemente perdeu a paciência com a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ela comentou uma matéria da comunicadora em que afirmava que Neymar brincou com a modelo por causa de um jantar na Arábia Saudita. Na ocasião, Bruna filmou os pratos de todos, no entanto, deixou Neymar de lado.

Todavia, Fábia fez questão de chamar atenção no título: “Neymar dá bronca em Bruna Biancardi durante filmagem: ‘Preconceito'”. Assim, Bruna ficou irritada e comentou a publicação.

“Tu não tem vergonha não? Tudo por cliques, né? Sem conteúdo eu sei que você é, mas se superou colocando uma chamada dessa para um assunto que não tem nada a ver com ‘preconceito’, algo tão grave, diga-se de passagem. Parabéns”.

Na matéria de Fábia, todavia, Neymar fez apenas uma brincadeira com Bruna. “O meu você não filma? Tem preconceito com o meu pistache? P…, ela filmou os três só”, disse. Bruna entrou na brincadeira e respondeu: “Sem graça”.

