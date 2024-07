Léo Ortiz valoriza vitória do Flamengo sem sofrer gol no Brasileirão

Zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz valorizou o fato de o time não ter sido vazado na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 0, no último domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro voltou a encerrar um jogo sem sofrer gol depois de sete rodadas.

“Feliz por não ter sofrido gols, acho que é importante valorizar todos do time, não apenas a defesa, mas também os jogadores da frente que voltam e ajudam na hora da pressão, facilitando o trabalho para nós lá atrás. Estou contente por termos conseguido não levar gol novamente”, declarou o defensor.

Com o resultado, o Flamengo, aliás, ultrapassou o Botafogo e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Para Léo Ortiz, a 1ª posição dá “maior conforto e confiança” aos atletas que entram em campo.

“Pregamos pela consistência defensiva e isso é muito importante em um ano tão longo, com tantos jogos pela frente. Com a qualidade ofensiva que temos, sabemos que, ao não sofrer gols, a chance de sair vitorioso é muito grande”, completou.

Insatisfeito no Fla

Questionado se o fato de ainda não ter conseguido vaga cativa no time de Tite traz qualquer tipo de insatisfação, Léo Ortiz, aliás, rechaçou com veemência.

“Insatisfação nunca teve, quando cheguei aqui falei na entrevista que eu sabia vinha para cá para disputar a posição no mais alto nível. Se eu não quisesse, não teria vindo. Eu era capitão e titular do Bragantino. Se eu não quisesse, estaria numa zona de conforto maior. Vim para cá para buscar minha posição, quero estar sempre jogando, mas respeito muito as decisões do treinador e respeito muito meus companheiros. A gente cresce dia a dia, buscando que todo mundo possa jogar entre os cinco zagueiros. Vou me preparar todo dia para poder dar conta do recado e buscar meu espaço”, disse.

O Rubro-Negro volta pelo Brasileirão, contra o São Paulo, sábado (3), no Morumbi. Mas antes disso, o time comandado por Tite, aliás, duela com o Palmeiras, na quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

