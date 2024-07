Ramón Díaz vai definir time do Corinthians contra o Grêmio sem treinar em campo

O Corinthians terá uma maratona de jogos pela frente e, assim, o técnico Ramón Díaz pensa em poupar jogadores na partida contra o Grêmio, na Copa do Brasil. A prioridade é a briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

O duelo entre o Timão e o Tricolor Gaúcho será nesta quarta-feira (31), em Itaquera, casa do time alvinegro. Contudo, a volta está marcada para o Estádio Couto Pereira, na próxima semana. O Corinthians sequer teve tempo para treinar seu time titular.

Ramón Díaz, aliás, sequer esboçou possibilidade de escalação na terça-feira. Desse modo, os atletas que atuaram na derrota para o Atlético-MG, no último domingo (28), fizeram apenas aquecimento em campo e, na sequência, uma atividade de regeneração.

Todavia, o técnico argentino deve manter o esquema com três volantes e Ryan jogará ao lado de Raniele e Alex Santana. Na defesa, Cacá está suspenso; portanto, Félix Torres deve formar a dupla defensiva com André Ramalho. No ataque, Yuri Alberto começa o jogo com Romero.

Corinthians tem 100% de aproveitamento na Copa do Brasil

O Corinthians tem 100% de aproveitamento nesta edição da Copa do Brasil: na primeira fase, o time paulista eliminou o Cianorte. Nas fases seguintes, eliminou São Bernardo e o América-RN. Desse modo, o Timão busca o tetracampeonato. Venceu as edições de 1995, 2002 e 2009.

