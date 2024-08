Matheus Henrique, do Cruzeiro, segue em adaptação e não treina pelo segundo dia

O Cruzeiro realizou, nesta quarta-feira (31), mais um treinamento visando a partida contra o Fortaleza, na próxima segunda-feira. Contudo, Fernando Seabra não contou com a dupla titular de volantes: Matheus Henrique e Lucas Romero.

Os dois jogadores fizeram apenas atividades físicas. Não há lesões nos atletas, mas o Cruzeiro tem cuidados em relação aos jogos e às sequências. Matheus, portanto, segue em processo de adaptação ao futebol nacional, afinal, ficou mais de quatro temporadas na Itália.

Cruzeiro terá confronto direto no G6 contra o Fortaleza

Todavia, mesmo sem contusões, os jogadores serão avaliados dia a dia até a preparação final para o jogo contra o Leão, que será no Espírito Santo. Por questões físicas, Fabrizio Peralta e Rafa Silva seguem em transição e ainda não estão treinando com o elenco mineiro.

Fernando Seabra, aliás, contará com o retorno de Zé Ivaldo, que retorna de suspensão. Assim, em quinto lugar no Brasileirão, com 35 pontos, o Cruzeiro terá um confronto direto contra o Fortaleza, que está em quarto, com 36 pontos.

