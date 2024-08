Luiz Gustavo avalia futuro enquanto São Paulo deseja renovação

Luiz Gustavo tornou-se peça fundamental nos últimos jogos do São Paulo. É verdade que as lesões de Pablo Maia e Alisson ”ajudaram” o veterano a somar mais minutos na temporada. Contudo, o jogador vem agradando Zubeldía e à torcida, que tentam fazer o volante repensar o seu futuro.

Isso porque Luiz Gustavo não sabe o que vai fazer em 2025. Aos 37 anos, ele ainda avalia se vai continuar jogando na próxima temporada. Contudo, antes mesmo de tomar esta decisão, o São Paulo tenta convencer o atleta de renovar por mais um ano e permanecer no Tricolor Paulista.

O que impressiona até aqui é que o veterano vem aguentando o ritmo intenso do calendário brasileiro. Nesse ano, o volante tem 24 jogos, sendo que em 19 deles ficou em campo por mais de 45 minutos. Além disso, as partidas recentes, em que nem foi substituído, demonstram que ele tem condições físicas de continuar jogando. Ele só ficou fora no começo do ano, com uma lesão no tendão de Aquiles e perdeu dois meses da temporada.

Por fim, o São Paulo vê Luiz Gustavo como um jogador importante dentro do elenco. Além de entregar em campo, o volante aparece como um líder no plantel e também ajuda na transição para os mais jovens ganharem responsabilidade. Com Pablo Maia sendo toda hora monitorado pelo futebol europeu, o Tricolor vê o veterano importante para preparar um substituto.

Assim, com Luiz Gustavo, o São Paulo volta a campo neste sábado (3). A equipe encara o Flamengo, às 21h30, no MorumBIS, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.