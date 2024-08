Titular do Palmeiras, Caio Paulista agradece apoio de Abel Ferreira

Contratado no início do ano, Caio Paulista enfim começa a receber chances no time titular do Palmeiras. Diante do Vitória e Flamengo, ele atuou os 90 minutos e parece ganhar cada vez mais a confiança do técnico Abel Ferreira.

Animado com o seu momento dentro do Verdão, o jogador revelou que as conversas com Abel Ferreira foram importantes e ele se sente apto a desempenhar o seu papel dentro de campo.

“Eu fico muito feliz por estar recebendo essas oportunidades. Sou um cara que vem trabalhando muito e o professor Abel sempre conversou comigo. Ele sempre pediu para eu continuar trabalhando do jeito que eu estava. Além disso, quero continuar me dedicando que uma hora a oportunidade apareceria. Nada melhor do que você estar preparado para isso. Graças a Deus, eu venho podendo desenvolver o meu futebol. Me adaptando cada vez mais e melhor, e é continuar evoluindo, continuar trabalhando sempre com os pés no chão para conseguir ajudar o Palmeiras”, declarou ao site oficial do Verdão.

Feliz pelo lado positivo de receber chances com Abel Ferreira, Caio Paulista projeta o duelo contra o Internacional, agendado para o próximo domingo (4), no Beira-Rio.

“É um jogo de extrema importância para a gente, tanto no Campeonato Brasileiro quanto para retomar a confiança e o caminho das vitórias. Nossa equipe é muito qualificada, tem muitos pontos positivos, e agora é reparar o que a gente está errando e conseguir desempenhar uma performance melhor. Acredito que precisamos atacar melhor o adversário e eu acho que nossa equipe está preparada. Vamos em busca desses três pontos fora de casa para retomar a nossa confiança”, disse Caio.

