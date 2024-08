Fábio Carille fala sobre cobrança da torcida pós-empate do Santos

Santos apenas empatou com o Sport dentro da Vila Belmiro - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Nesta sexta-feira (2), o Santos empatou com o Sport por 1 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B. Com a igualdade, o Peixe, de Fábio Carille fica com 34 pontos e permanece na liderança da Série B.

Logo depois do confronto, o técnico Fábio Carille concedeu uma coletiva de imprensa tensa e falou sobre diversos temas, entre eles, a cobrança da torcida pós duelo.

“A torcida não está impaciente de hoje, é dos últimos anos. No Paulista ninguém esperava e agora se cria algo, como se fôssemos atropelar na série B. Estamos entendendo os jogos, competindo e brigando. Nove jogos de invencibilidade. E que eles confiem. Xingar

a gente vai pra casa, descansa e dorme e vamos trabalhar novamente”

Questionado sobre a confiança em seu trabalho, Fábio Carille deixou claro que a diretoria sabe o que ele faz durante os treinos no CT.

“Tenho que confiar e as pessoas tem que confiar em mim aqui dentro. É um trabalho que é acompanhado de dentro por muitos. O que se fala, treina e prepara os jogos”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.