Em grande fase, Thiago Silva, do Fluminense, reencontra o Juventude

Depois da vitória sobre o Bahia, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Juventude, no Maracanã. O jogo, que acontece nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), marcará o reencontro de Thiago Silva com a equipe de Caxias do Sul.

Afinal, o defensor se destacou pelo Alviverde há 20 anos, em 2004, depois de sua formação com a camisa tricolor. Na ocasião, ele esteve em campo em 30 partidas, com três gols e já esbanjava qualidade desde cedo e um futuro promissor, que se confirmou anos depois. Em 2006 e 2007, o defensor, já pelo Tricolor, enfrentou a equipe gaúcha.

Com o destaque, o Juventude não conseguiu segurar o atleta, que desembarcou em Portugal, para acertar com o Porto por R$ 7 milhões. Em seguida, passou pela maior dificuldade da carreira no Dínamo Moscou, da Rússia, com o diagnóstico de tuberculose. No entanto, venceu as dificuldades, retornou ao Fluminense e construiu uma brilhante carreira.

“Um clube onde eu tive a oportunidade de jogar, desempenhar o meu melhor papel, é um clube que eu tenho um carinho e respeito muito grande, uma gratidão eterna que eu tenho. Isso vai ficar marcado para mim para sempre. Espero que eu possa revê-los em breve, uma visita, enfim, para que a gente possa estar junto e relembrar o tão pouco tempo que eu fiquei, mas que foi um momento de muita alegria para mim”, disse Thiago Silva no aniversário de 107 anos do clube em 2020.

Retorno em grande estilo

No jogo de ida, no Alfredo Jaconi, o zagueiro ficou no banco de reservas em virtude do intenso calendário do futebol brasileiro. Contudo, como o Tricolor necessita vencer depois do revés por 3 a 2, a tendência é que ele seja titular. Nos quatro jogos em que esteve em campo, os comandados de Mano Menezes não sofreram gols.

