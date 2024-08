Torcida do Vasco poderá assistir clássico com o Fluminense na ‘FireZone’; saiba

Mandante do jogo contra o Fluminense, no sábado (10), a torcida do Vasco poderá ter uma experiência diferenciada no Nilton Santos. Afinal, os vascaínos que desejam comparecer ao evento terão opção de acompanhar o confronto em um espaço com ativações como música ao vivo, vista privilegiada para o gramado e, até mesmo, estúdio de tatuagem. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão e a bola rola às 21h30 (de Brasília).

Trata-se do Camarote FireZone, administrado pela empresa Soccer Hospitality, que conta com espaços premium em diversos estádios do país. O local oferece comida e bebida à vontade, shows ao vivo, barbearia, jogos eletrônicos e até estúdio de tatuagem, aliás. Os ingressos para o clássico custam R$ 350 e estão à venda no site www.camarotefirezone.com.br.

“Para nós é um grande prazer receber a torcida do Vasco em um de nossos espaços. O nosso objetivo é proporcionar grandes experiências aos torcedores, por meio das nossas ativações. É um espaço em que buscamos implementar ativações que o público não está acostumado em um estádio de futebol, como barbearia e até um estúdio de tatuagem”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

A operação terá início a partir das 17h30, quatro horas antes do duelo, e permanece, então, até uma hora após o fim da partida. O espaço, que comporta de 1.000 pessoas, tem feito sucesso nos jogos do Botafogo, atingindo uma taxa de ocupação de praticamente 100% em todas as partidas.

