Com quarto melhor tempo, Piu garante vaga na final dos 400m com barreiras

Alisson dos Santos, o Piu, está classificado para a final dos 400m com barreiras. Depois de terminar a disputa da própria bateria na terceira colocação, com tempo de 47s95, Alisson ficou dependente dos rendimentos de outros competidores por uma vaga na decisão. Porém, conseguiu o quarto melhor tempo geral, e avançou.

Na disputa da semifinal, ele ficou atrás do norueguês Karsten Whaholm (1º) e do francês Clément Ducos (2º). Os competidores fizeram, respectivamente, 47,67s e 47,85s.

Porém, depois da realização das outras duas baterias, veio o alívio. Enquanto esperava pelos outros resultados, Piu mostrou frustração e agonia, enquanto levava as mãos à cabeça. Assim que o paulista finalizou a participação dele, inclusive, já mostrou sinais de angústia.

"Eu acho que, como trabalhamos com o corpo, precisamos estar preparados para lidar com essas decepções. Às vezes, essas coisas acontecem. Somos atletas, essas coisas fazem parte", disse ele, à TV Globo.

"Eu era responsável pelo resultado, eu era responsável pelo que ia acontecer. A partir do momento que eu sentei ali, eu tinha que esperar, não podia mudar nada, essa foi a preocupação. Mas, deu tudo certo. Agora, vou chegar relaxado, ciente de que fiz tudo o que eu podia, e tentar chegar o mais preparado possível mentalmente para performar na final, pois, como falei antes, é cabeça, não é só corpo", complementou ele.



Com sorte, Piu conseguiu contar com disputas mais lentas nas outras duas baterias. Portanto, os adversários que não lideraram acabaram com tempos superiores ao do brasileiro. Kyron McMaster, das Ilhas Viorgens Britânicas, foi o vencedor da segunda prova, com 48s15. Na outra disputa, o estadunidense Rai Benjamin finalizou com vantagem expressiva, com tempo de 47s85, tempo levemente melhor do que o do atleta verde-amarelo.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Saiba mais sobre o malabarismo de Japinha em comemoração ao bronze

Saiba mais sobre o malabarismo de Japinha em comemoração ao bronze Esportes Torcida do Palmeiras promete ‘corredor verde’ antes do duelo contra o Flamengo

Torcida do Palmeiras promete ‘corredor verde’ antes do duelo contra o Flamengo Esportes Piu termina 400m com barreiras em terceiro e tem ida à final em risco

Piu termina 400m com barreiras em terceiro e tem ida à final em risco Esportes Jogadora brasileira faz revelação sobre encontro com Cristiano Ronaldo

Jogadora brasileira faz revelação sobre encontro com Cristiano Ronaldo Esportes Lucas Piton se torna vice-artilheiro do Vasco em 2024

Lucas Piton se torna vice-artilheiro do Vasco em 2024 Esportes Campeão pelo Flamengo é sincero sobre futuro de Gabigol e diz: ‘Ele é a cara do Palmeiras’