Corintianos que provocaram gremistas prestam depoimento e serão punidos

Torcedor do Corinthians zomba de gremistas em alusão à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Reprodução)

Os dois torcedores do Corinthians que provocaram gremistas com gestos que simulam movimentos de natação em alusão em alusão à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul prestaram depoimento nesta quarta-feira (7). Eles devem ser proibidos de frequentar estádios por até um ano.

A Polícia Civil, aliás, adotará medida cautelar durante o processo em que a dupla responderá por provocação de tumulto. O intuito, portanto, é o de que ambos fiquem ausente dos estádios. Enquanto não ocorre o julgamento, a punição tem período mínimo de seis meses e pode chegar a um ano

O Corinthians, que monitorou o depoimento dos torcedores, tomou conhecimento de que um dos envolvidos é sócio-torcedor e prepara, assim, uma sanção administrativa.

O clube do Parque São Jorge, que condenou os atos de imediato, ainda não definiu a punição. Mas é certo que o torcedor sofrerá consequências por seus atos.

