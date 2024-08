Auxiliar lamenta expulsão de Zubeldía e explica ausência de reforço no São Paulo

São Paulo empata com o Goiás e avança na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O São Paulo empatou sem gols com o Goiás nesta quinta-feira (8), no estádio da Serrinha e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, a partida não terminou da forma que o Tricolor queria, já que Alan Franco e Zubeldía receberam o cartão vermelho. Após a partida, o treinador argentino preferiu não dar coletiva e mandou o auxiliar Carlos Gruezo que celebrou a vaga, mas lamentou a expulsão do técnico.

“Luis foi até o campo para ver o que estava havendo, foi pela paz, o árbitro considerou uma falta e por isso foi expulso. Preferiu não vir na coletiva de imprensa, mas está feliz pela classificação. Lamentável finalizar assim uma série difícil, com duas equipes que deram o melhor, nós e o Goiás, uma série que estava aberta, lamentavelmente acabou assim”, disse o auxiliar.

Auxiliar explica poucos minutos de Marcos Antônio no São Paulo

Além da confusão, o que chamou a atenção na partida foi novamente a ausência de Marcos Antônio. Único reforço neste segundo semestre, ele ficou pela terceira vez no banco de reservas e ainda não ganhou minutos oficiais. Gruezo explicou que ele ainda está sendo preparado.

“Marcos é um jogador que recém-chegou ao elenco, vai seguir as etapas de adequação, e no momento que o Luis decida, vai jogar. Não treinava com bola há muito tempo, só com um personal, o que não é o mesmo. Um jogador interessante, estamos dando as ferramentas para quando ele entrar”, completou Gruezo.

