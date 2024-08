Santos inicia returno da Série B em contagem regressiva para voltar à elite

Santos abre contagem regressiva para voltar a elite do futebol nacional - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos encara o Paysandu nesta sexta-feira (9), às 20h, em Belém do Pará, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe inicia o segundo turno após passar por momento de altos e baixos na primeira metade da competição. Agora, faz contagem regressiva para encerrar o ”pesadelo” da segunda divisão.

Se apenas repetir o desempenho do primeiro turno, o Santos chegará a 68 pontos. Esta pontuação levaria o Peixe de volta para a elite do futebol nacional em todas as edições de segunda divisão de 2013 a 2023. Para exemplo de comparação, apenas em 2012 que o Alvinegro não conseguiria voltar para a Série A, já que a ”nota de corte” foi 71 pontos.

Nos últimos anos citados, a pontuação variou pouco. O mínimo feito por um quarto colocado, último que sobe de divisão, foi de 60 pontos. Justamente o que aconteceu com o Figueirense em 2013 e o Goiás em 2018. Contudo, se repetir a campanha do primeiro turno, dificilmente conseguiria se sagrar campeão.

Santos quer o acesso e o título

Por exemplo, se chegasse realmente aos 68 pontos nos últimos três anos, o Peixe terminaria como vice-campeão. Contudo, a ideia da diretoria e comissão técnica é ir além desta marca. Além disso, conta muito que a equipe teve um momento de instabilidade durante a competição que não pode se repetir.

Afinal, o Santos chegou a ter uma péssima sequência de quatro derrotas seguidas, algo que a diretoria acredita que não vai voltar a acontecer. Desta forma, os jogadores e a torcida abrem este segundo turno em contagem regressiva para ver o Peixe de volta a elite do futebol nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.