Jornalistas discutem por discordarem sobre o técnico do Palmeiras

Momento do programa 'Posse de Bola' em que José Trajano e Danilo começaram a discutir sobre a comissão técnica do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução / Youtube)

A personalidade da comissão técnica do Palmeiras, principalmente de Abel Ferreira foi o motivo para uma discussão entre jornalistas, nesta sexta-feira (09). No caso entre José Trajano e Danilo Lavieri, integrantes do programa “Posse de Bola”, do Uol.

O tema do debate na atração era qual treinador era mais chato à beira do campo: Abel Ferreira, o comandante do Alviverde ou o Luis Zubeldía, técnico do São Paulo. Assim, o experiente José Trajano fez um comparativo entre os dois e citou que o pior entre eles é o português que está à frente do Verdão.

“Concordo plenamente com a visão contrária do Mauro (Cézar) com relação a esse discurso positivo de que ‘o Palmeiras demonstrou que tem um caminho pela frente’. Esse caminho é a desclassificação na Copa do Brasil. Não dá para se conformar que apenas jogou bem a segunda partida, melhor do que o Flamengo. Porém, pior do que o adversário no duelo de ida. Trata-se do Palmeiras com histórico de títulos, apesar desse técnico mal-educado”, detalhou o profissional da imprensa.

“A diferença entre o Zubeldía e o Abel Ferreira, inclusive a declaração do assistente do português, é que essa comissão técnica do Palmeiras é prepotente e metida a besta. Enquanto a do São Paulo é maluca”, acrescentou Trajano.

Companheiro de bancada discorda de Trajano

Em seguida, Danilo Lavieri, deu declaração em que discorda do companheiro de programa

“São conquistas que o torcedor (do Palmeiras) ficar feliz, se jogou bem ou mal. Não sei, daqui a 20 anos talvez nós nem vamos lembrar o desempenho da equipe. O que vai ficar marcado é o título, a experiência de quem estava no estádio na ocasião, foi campeão, saiu da fila e nunca viu a equipe vencer. Como, por exemplo, foi em 2015 que diversos palmeirenses se encaixavam nessa situação. Ou até mesmo em 2012, que quando viu, também teve que aceitar o Palmeiras sendo rebaixado”, detalhou o jornalista.

“Então, tem muitas questões que quando vamos analisar não dá para ser de maneira fria e colocar que determinada forma de jogar é a ideal. Futebol tem muita coisa envolvida, tem o ambiente, tem a grama, tem a bola”, complementou Danilo.

Até que Trajano lhe interrompeu.

“Você não vai me ensinar a ver futebol, eu estou há 62 anos nesse meio aqui. Então, vai com calma”, disparou.

Posteriormente, Danilo rebatou.

“Você também não vai determinar como eu tenho que ver futebol. Mas o que muda o quanto tempo você tem na carreira de jornalista? Eu estou falando da minha visão. Você não precisa concordar comigo e eu também não preciso ter uma opinião igual a sua”.

Treinadores de Palmeiras e São Paulo têm históricos de punições por reclamar da arbitragem

Aliás, o assunto se tornou um ponto de debate devido às recorrentes punições com cartões amarelos e vermelho tanto de Abel Ferreira como de Zubeldía. Tanto que nos dois últimos compromissos de Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil ambos foram expulsos por reclamação pela atuação da arbitragem. O comandante português demonstrou irritação com anulação de gol da sua equipe em intervenção do VAR, que seria o segundo gol e levaria a partida para a disputa de pênaltis. Assim, ele fez gesto obsceno. Por fim, o Alviverde venceu o Flamengo apenas por 1 a 0. Enquanto isso, o treinador argentino do Tricolor Paulista invadiu o gramado durante confusão entre seus jogadores e do Goiás, no empate em 0 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, na última quinta-feira (08).

