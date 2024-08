Jogos do Brasileirão terão um minuto de silêncio por acidente aéreo em Vinhedo

Neste fim de semana, todas as partidas do Brasileirão e das demais divisões do futebol brasileiro começarão com um minuto de silêncio. A iniciativa é da CBF em memória das 61 vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na sexta-feira (9) em Vinhedo, São Paulo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a homenagem em nota oficial, expressando condolências aos familiares e amigos das vítimas, que incluíam 57 passageiros e quatro tripulantes.

“A CBF se solidariza com familiares e amigos das vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, São Paulo. A entidade decretou minuto de silêncio antes do início de todos os jogos das quatro divisões do futebol nacional”, diz a nota da CBF.

O acidente envolveu um avião da Voepass, anteriormente conhecida como Passaredo, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A aeronave, um ATR 72-500 de prefixo PS-VPB, caiu em Vinhedo, na região de Campinas. O avião tinha capacidade para 74 pessoas, sendo 68 passageiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.