Juventude x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (11/10), às 11 horas (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileiro. O Botafogo é o líder com 43 pontos, mas está com o Fortaleza (42) na sua cola, assim como o Flamengo (40). Por isso, precisa de bom resultado para seguir na ponta e apagar a frustração pela eliminação na Copa do Brasil para o Bahia. O Juventude tem 22 pontos em 14º lugar, mas vive bom momento, eliminou o Fluminense pela Copa do Brasil. Agora, busca os três pontos para deixar a 13ª posição e mirar a parte de cima da tabela. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. E começa a transmissão a partir das 9h30. No que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.