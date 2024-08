São Paulo, com reservas, bate o Atlético Goianiense no Morumbis

O São Paulo, com um time reserva, venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, no Morumbis, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por André Silva, após completar de cabeça um lindo cruzamento de Wellington Rato. Assim, mesmo preservando seus principais jogadores, o Tricolor conseguiu somar três pontos importantes na competição. Por outro lado, o Dragão chegou a 15° partida sem vitória e está cada vez mais afundado na lanterna da competição.

Com o resultado, o São Paulo foi a 38 pontos, mesma pontuação do Palmeiras que abre o G-4 neste momento e segue na briga pelas primeiras posições. Já o Atlético Goianiense segue com 12 pontos e amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro.

André Silva abre o placar

Sem seus principais jogadores em campo, o São Paulo mudou seu estilo de jogo com menos posse de bola e mais velocidade. Contudo, mesmo assim não deixou de tomar as rédeas da partida. Aos 14 minutos, Wellington Rato recebeu pela direita e fez um cruzamento preciso para André Silva, pular alto e com um belo movimento, mandar de cabeça para o fundo das redes.

São Paulo cozinha o jogo e aposta nos contra-ataques

Assim, com a vantagem no placar, o Tricolor conseguiu esfriar a partida, buscando achar o contra-ataque e quase marcaram em duas oportunidades. Aos 43, Rato arriscou de fora da área, mas parou em Pedro Rangel. Dois minutos mais tarde, o Atlético Goianiense saiu jogando errado e André Silva saiu na cara do gol, mas novamente o goleiro goiano apareceu bem. Por outro lado, o Dragão mesmo com a posse de bola, não conseguia construir e apostava nas bolas paradas. Em uma delas, o zagueiro Adriano Martins teve a melhor chance da equipe, mas mandou para fora.

Segundo tempo

Já na etapa final, o São Paulo seguiu com as propostas de contra-ataque, mas viu o Atlético Goianiense crescer no jogo. Na melhor chance do Dragão, Hurtado virou uma bicicleta de fora da área e parou em defesa segura de Jandrei. Por sua vez, o Tricolor Paulista assustou em mais um de seus contra-ataques. Marcos Antônio acionou Michel Araújo que arrancou e deixou Rodrigo Nestor na cara do gol. Contudo, o camisa 11 parou em uma defesaça de Pedro Rangel. Cinco minutos depois, foi a vez de Moreira arriscar, desta vez de fora da área e também parar em mais uma defesa do goleiro da equipe goiana.

Titulares mudam ritmo de jogo e São Paulo vence

Com o passar dos minutos, o técnico Luis Zubeldía começou a acionar os seus titulares em campo. Assim, Bobadilla, Arboleda e Luciano entraram em campo e o Tricolor começou a ficar mais técnico. Em uma das boas oportunidades, o camisa 10 recebeu lindo passe de Nestor e encobriu Pedro Rangel. Contudo, Maguinho em cima da linha afastou a bola e evitou o segundo gol são-paulino. Nos minutos finais, o São Paulo seguiu na pressão e teve mais duas boas chances com Luciano e Ferreira, mas ambos pecaram nas finalizações. Nada que fizesse falta, já que a equipe de Luis Zubeldía conseguiu somar mais três pontos e segue na briga pelas primeiras posições.

SÃO PAULO 1X0 ATLÉTICO-GO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 22ª Rodada

Data e horário: 11/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 46.600

Renda: R$ 2.670.805,00

SÃO PAULO: Jandrei, Moreira (Arboleda, 26’/2ºT), Ferraresi, Sabino e Patryck; Liziero (Bobadilla, 21’/2ºT) e Marcos Antônio (Ferreira, 34’/2ºT) ; Wellington Rato (Erick, 34’/2ºT), Michel Araújo (Luciano, 26’/2ºT) e Rodrigo Nestor; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Maguinho (Luiz Felipe, 41’/2ºT), Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Baralhas (Eli Júnior, 31’/2ºT), Alejo Cruz (Campbell, intervalo), Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Derek (Hurtado, intervalo). Técnico: Umberto Louzer.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: André Silva, 14’/1ºT (1-0)

Cartão Amarelo: Liziero, Luis Zubeldía (SAO); Baralhas (AGO)

