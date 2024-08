Bernard compara atacantes do Atlético e fala sobre reserva no clássico: ‘Deixa o ego de lado’

O Atlético volta a campo nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida marca o retorno de Bernard à competição. A última vez que ele entrou em campo no torneio continental foi para garantir o título da edição 2013.

“Libertadores é sempre uma competição diferente, que para mim traz boas lembranças. Na única que pude participar, conquistamos o título. Sei que jogar contra equipes argentinas é bem complicado, mas estou feliz e sabendo da responsabilidade e das dificuldades que vamos encontrar”, salientou Bernard.

Como não podia ser diferente, afinal, iniciaram também as comparações dos elencos de 2024 e 2013. Questionado sobre o novo atacante Deyverson, Bernard lembrou do antigo camisa 7.

“(O Hulk) tem uma característica muito diferente, gosta de receber a bola no pé. O Deyverson já é um jogador com característica diferente, que vai lutar bastante, mas vai muito bem com a bola no pé, tem qualidade, então é um pouquinho da característica do Jô. Temos que tentar fazer um pouquinho diferente do que fazemos com o Hulk”, destacou.

Bernard comenta reserva

Aliás, chamou atenção que o camisa 20 do Galo ficou na reserva no clássico mineiro, no fim de semana. Ele ressaltou que é uma situação normal e Gabriel Milito precisa fazer as melhores escolhas pela agremiação.

“Ele deixa muito claro que não há 11 titulares. Temos um grupo e temos que estar todos preparados. Têm jogos que não joguei, Fuchs não jogou. Não sei, pode jogar o próximo jogo ou não. O futebol no Brasil exige um pouco disso, de ter um grupo forte e de qualidade para fazer essas mudanças sem que o time sinta. No jogo contra o Cruzeiro, fez umas mudanças táticas e o time suportou bem”, finalizou.

