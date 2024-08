San Lorenzo/ARG x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

San Lorenzo x Atlético-MG - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Atlético joga nesta terça-feira (13/8) pelas oitavas de final da Libertadores. Visita o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Será o primeiro duelo da fase mata-mata. A equipe de Gabriel Milito avançou com a segunda melhor campanha geral na primeira fase e, por isso, jogará a segunda partida dentro de casa. Já o San Lorenzo vive grave crise, com pésima campanha no Argentino e precisa vencer para iniciar a recuperação. A Voz do Esporte transmitirá a partida e inicia a sua cobertura a partir das 20h, com seu tradicional pré-jogo. No que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.

Ricardo Froede está na narração. Mas a Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda conta com Vinicius Nazza nos comentários e Will Ferreira com as reportagens. Clique na arte acima a partir das 20h (de Brasília) e não perca nada desta partida.

