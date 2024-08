Roger Machado lamenta postura do Internacional em revés

Neste domingo (18/8), o Atlético-GO derrotou o Internacional por 1 a 0, no Antônio Accioly, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Colorado estacionado na 12ª colocação, com 25 pontos e com a sombra da zona de rebaixamento.

Na coletiva de imprensa, o técnico Roger Machado lamentou o placar negativo e, de quebra a desconfiança que pode gerar no ambiente pelo revés.

“Era um jogo para três pontos. O adversário briga por outra competição do que nós. Eles nos devolvem a um lugar de desconfiança. Agora é lamber as feridas, nos organizar”, afirmou, antes de completar:

“Não deveria deixar se enganar pela situação na tabela do adversário, que ainda não tinha vencido em casa. Seria um ambiente quente, que nos desgastaria. Tínhamos de competir no mesmo nível do adversário. Foi um jogo de nível abaixo. Alguns jogadores abaixo, mas ainda criamos chances de gols que nos dariam a oportunidade de finalizar com uma melhor chance”.

Com a semana livre, o Internacional só volta a campo pelo Brasileirão no domingo (25). Dentro do Beira-Rio, o Colorado mede forças diante do Cruzeiro.

