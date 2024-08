Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Red Bull Bragantino nesta terça-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, o Timão venceu por 2 a 1 em Ribeirão Preto e, portanto, joga pelo empate para avançar de fase. Por sua vez, o Massa Bruta precisa triunfar por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis. Ou por dois gols para conseguir a vaga nas quartas de final de forma direta.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e da ESPN.

Como chega o Corinthians

O Corinthians está numa sequência de seis jogos sem perder. Contudo, nesse período, foram cinco empates e uma vitória. Além disso, o time garantiu uma classificação às quartas de final da Copa do Brasil, mas ainda briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, fica difícil saber se Ramón Díaz vai poupar alguns titulares ou não contra o RB Bragantino. Talles Magno, que deixou o duelo contra o Fluminense com dores, pode começar na reserva. Já Raniele e Romero, que estavam em transição física podem aparecer no time principal. Por fim, Yuri Alberto, que se recupera de uma cirurgia de retirada de vesícula, treinou com o restante dos companheiros e deve ser a novidade na lista de relacionados.

Como chega o Red Bull Bragantino

O momento do Bragantino não é dos melhores na temporada. Afinal, a equipe está a sete jogos sem vencer. Nesse período, foram cinco derrotas e dois empates que levaram o time a cair na Copa do Brasil e ir para segunda metade da tabela do Brasileirão. Muito se passa pelos grandes desfalques de Pedro Caixinha para esta sequência da temporada.

Entre eles, os goleiros titular, Cleiton, e o reserva, Lucão. Além disso , Juninho Capixaba, Pedro Henrique e Matheus Fernandes também estão no departamento médico. Assim, o garoto Fabrício deve seguir na meta do Massa Bruta, enquanto o treinador português estuda promover mudanças no sistema ofensivo, já que precisa vencer o Corinthians na Neo Química Arena.

CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 20/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Charles, Ryan e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Talles Magno (Giovane) e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz.

RB BRAGANTINO: Fabricio; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Mauricio Pérez (COL)

